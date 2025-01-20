Расшифрована структура ключевого белка возбудителя инфекции Нипах

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Китайские и американские молекулярные биологи впервые расшифровали структуру вирусного фермента-полимеразы, которую возбудитель инфекции Нипах, опасной формы энцефалита, использует для копирования своего собственного генома. Открытие поможет создать препараты, блокирующие размножение данного патогена, сообщила пресс-служба Гарвардской медицинской школы (HMS).
«Нам удалось раскрыть уникальные характеристики полимеразы вируса Нипах, а также выявить те ее структурные элементы, которые роднят ее с другими вирусными белками. Эти критически важные сведения крайне важны для разработки препаратов, которые будут подавлять широкий перечень вирусов», — пояснила научный сотрудник HMS Ким Хису, чьи слова передает пресс-служба вуза.
Как отмечают Ким Хису и ее коллеги, по уровню летальности вирус Нипах (NiV) превосходит возбудителя лихорадки Эбола, что вынуждает ученых активно искать методы подавления его размножения в клетках человека. Для создания подобных препаратов необходимо понимать, как устроен и работает ключевой вирусный фермент — RdRp-полимераза. Этот пептид отвечает за считывание уже существующих образцов генома NiV и подготовку новых копий РНК вируса.
Данный фермент состоит из двух отдельных сегментов, L-белка и P-белка, что в прошлом мешало изучению его структуры и раскрытию механизмов его работы. Американским и китайским ученым удалось подготовить кристаллы из соединенных «половинок» вирусной полимеразы и расшифровать ее трехмерную структуру при помощи криоэлектронного микроскопа. По своей форме данный белок оказался похож на табачную трубку, чья чаша состоит из L-белка и связанных с ним молекул, а мундштук — из P-белка.
Последующий анализ этой трехмерной структуры, а также опыты по внесению мутаций в некоторые регионы L-белка и P-белка позволили ученым выявить те области в их структуре, которые играли критически важную роль в размножении вируса. Также исследователям удалось раскрыть причину того, почему экспериментальный препарат GHP-88309, подавляющий размножение вирусов кори и парагриппа мышей, не способен остановить размножение родственного им NiV.
Оказалось, что этому мешает одна точечная мутация в структуре вирусной полимеразы, которая отличает вирус Нипах от похожих на него патогенов и повышает его стойкость к действию лекарства примерно в 60 раз. Данные сведения, как надеются ученые, позволят создать новый препарат, который будет лишен указанного недостатка GHP-88309 и будет эффективно подавлять размножение вируса Нипах в безопасных для человека концентрациях.
О вирусе Нипах.
Вирус Нипах (NiV) представляет собой патоген, который разносится летучими мышами из семейства крылановых. Он способен передаваться от животных к людям и вызывать тяжелые формы энцефалита и респираторных инфекций, уровень летальности которых в некоторых случаях достигает 80%. Вспышки вируса Нипах ежегодно происходят в разных регионах Южной и Юго-Восточной Азии с большим числом смертей. С момента выявления этой болезни в 1998 году ей заразилось порядка тысячи человек.