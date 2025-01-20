Расшифрована структура ключевого белка возбудителя инфекции Нипах

Данный фермент состоит из двух отдельных сегментов, L-белка и P-белка, что в прошлом мешало изучению его структуры и раскрытию механизмов его работы. Американским и китайским ученым удалось подготовить кристаллы из соединенных «половинок» вирусной полимеразы и расшифровать ее трехмерную структуру при помощи криоэлектронного микроскопа. По своей форме данный белок оказался похож на табачную трубку, чья чаша состоит из L-белка и связанных с ним молекул, а мундштук — из P-белка.