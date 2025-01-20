«Салават Юлаев» обыграл омский «Авангард» со счетом 4:0

Сегодня, 20 января, в Уфе «Салават Юлаев» обыграл омский «Авангард» со счетом 3:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Победу хозяевам обеспечили Джошуа Ливо (забросил шайбу в ворота соперников на 20-ой, 39-ой и 58-ой минутах матча) и Денис Ян (29). Команде гостей не удалось забить ни одного гола.
«СЮ» после 46 игр с 62 очками занимает третью строчку турнирной таблицы Восточной конференции.
Следующий матч уфимского клуба состоится в четверг — 23 января. Команда в Краснодарском крае схлестнется с ХК «Сочи».
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