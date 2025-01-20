Создан нейроинтерфейс, позволяющий паралитику управлять беспилотником

Благодаря этому всего за неделю тренировок доброволец научился управлять движением всех трех групп пальцев и стал совершать несколько десятков нажатий клавиш в минуту. Этого оказалось достаточно для того, чтобы управлять полетом виртуального квадрокоптера в компьютерной игре, быстро облетать им препятствия и достигать заданных точек. Дальнейшее увеличение числа электродов в интерфейсе значительно ускорит его работу и расширит круг его возможных применений, подытожили профессор Хендерсон и его коллеги.