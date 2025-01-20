В Ростовской области из-за аэрозольного баллончика пострадал 13-летний школьник. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Происшествие случилось в селе Кагальник 20 января около 17:25.
По предварительной информации ведомства, мальчик из-за неосторожного обращения с огнем у ребенка в руках взорвался аэрозольный баллончик. С травмами школьника доставили в больницу. Врачи оказали ему всю необходимую помощь.
— Сотрудники МЧС России потушили огонь на одном квадратном метре, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
На месте ЧП работали восемь спасателей и две спецмашины.