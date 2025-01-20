В Таганроге задержали подозреваемую в краже денег у подруги

По информации регионального ведомства, 29-летняя женщина пришла на работу к подруге. Пока ее знакомая отошла в другой кабинет, женщина не стала терять возможности и взяла из ее кошелька все деньги. Украденные средства она потратила на свои нужды. Когда пострадавшая вернулась на место, то обнаружила пропаду и сразу же обратилась в полицию.