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В Таганроге задержали подозреваемую в краже денег у подруги

В Ростовской области женщина обокрала свою подругу.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области задержали подозреваемую в краже денег у подруги. Об этом сообщили в ГУ МВД по донскому региону.

По информации регионального ведомства, 29-летняя женщина пришла на работу к подруге. Пока ее знакомая отошла в другой кабинет, женщина не стала терять возможности и взяла из ее кошелька все деньги. Украденные средства она потратила на свои нужды. Когда пострадавшая вернулась на место, то обнаружила пропаду и сразу же обратилась в полицию.

Позже полиция задержала подозреваемую. В отношении нее возбудили дело по статье «Кража». Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.