Объем льготной сельской ипотеки в Башкирии за минувший год вырос на 5%

В минувшем году было выдано 4,2 миллиарда рублей льготных ипотечных кредитов, что на 5% (200 миллионов) больше, чем было в 2023-м. За пять лет граждане получили 8,6 тысяч кредитов на сумму 22 миллиарда рублей. Башкирия, по словам Фазрахманова, все эти годы занимает первое место в России по выделению данных средств.