Объем льготной сельской ипотеки в Башкирии за минувший год вырос на 5%

Сегодня, 20 января, глава Министерства сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой доложил об итогах реализации программы комплексного развития сельских территорий.
В минувшем году было выдано 4,2 миллиарда рублей льготных ипотечных кредитов, что на 5% (200 миллионов) больше, чем было в 2023-м. За пять лет граждане получили 8,6 тысяч кредитов на сумму 22 миллиарда рублей. Башкирия, по словам Фазрахманова, все эти годы занимает первое место в России по выделению данных средств.
Сельскую ипотеку предоставляют на срок до 25 лет под 3% годовых. Ставку субсидирует Министерство сельского хозяйства России. Можно получить до шести миллионов рублей при условии первоначального взноса не менее 20% от стоимости жилья.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.