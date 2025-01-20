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Маршрут автобусов с187 временно изменен в ТиНАО

В Троицком административном округе временно изменен маршрут автобуса с187. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: Freepik

«Автобусы с187 временно не заезжают к остановке “Центр московского долголетия” — ведутся дорожные работы», — говорится в сообщении.

В Дептрансе отметили, что пассажиры могут пользоваться остановками «Центральная улица» и «ИЗМИРАН».