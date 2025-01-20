8,87% достигла годовая инфляция в Башкирии

Инфляция в Башкирии в 2024 году составила 8,87%. Такие данные представили сотрудники Росстата.
В 2023-м этот показатель был на 2% ниже, а по итогам минувшего ноября был равен 8,22%. В минувшем году потребительские цены в республике выросли на 6,87%. В целом по России годовая инфляция составила 9,52%, в 2023-м — 7,42%.
В прошедшем декабре потребительские цены в Башкирии по сравнению с ноябрем стали выше на 0,98%. Кроме того, в том же месяце продовольственные товары в республике подорожали на 2,32%, непродовольственные — на 0,98%, а услуги подешевели на 0,84%.
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