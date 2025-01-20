Движение транспорта ограничат на 3-й Хорошевской улице с 24 января до 31 августа

Кроме того, на участках: ул. 3-я Хорошевская от вл. 11 до вл. 9, корп. 1, стр. 1 с 26 марта до 20 апреля, ул. 3-я Хорошевская в районе д. 11 с 21 апреля до 10 июня и ул. 3-я Хорошевская в районе д. 13, корп. 1 с 11 июня до 5 июля одну полосу частично закроют с сохранением движения по одной полосе в каждом направлении за счет переразметки проезжей части и временного запрета парковки.