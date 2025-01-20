Движение транспорта ограничат на 3-й Хорошевской улице с 24 января до 31 августа

«В период с 24 января до 31 августа на участках ул. 3-я Хорошевская будут недоступны для движения одна-две полосы. Это связано с проведением инженерных работ. Также на некоторых участках ограничения будет запрещена парковка. Обращайте внимание на знаки», — говорится в сообщении.
Уточняется, что на участке ул. 3-я Хорошевская в районе вл. 7, корп. 1 с 24 января до 28 февраля и на ул. 3-я Хорошевская от вл. 7, корп. 1 до вл. 11 с 1 до 25 марта одна полоса будет закрыта для движения в каждом направлении, парковка временно запрещена, будет выполнено обустройство временных уширений и переразметка проезжей части.
Кроме того, на участках: ул. 3-я Хорошевская от вл. 11 до вл. 9, корп. 1, стр. 1 с 26 марта до 20 апреля, ул. 3-я Хорошевская в районе д. 11 с 21 апреля до 10 июня и ул. 3-я Хорошевская в районе д. 13, корп. 1 с 11 июня до 5 июля одну полосу частично закроют с сохранением движения по одной полосе в каждом направлении за счет переразметки проезжей части и временного запрета парковки.
Также на участке ул. 3-я Хорошевская от д. 13, корп. 1 до вл. 13 с 6 до 31 июля одна полоса будет закрыта с сохранением движения по одной полосе в каждом направлении за счет обустройства временных уширений, переразметки проезжей части и временного запрета парковки.
Еще на участке ул. 3-я Хорошевская в районе вл. 13 с 1 до 20 августа две полосы будут закрыты с сохранением движения по одной полосе в каждом направлении за счет обустройства временных уширений, переразметки проезжей части и временного запрета парковки.
Отмечается, что на участке местного проезда в районе вл. 13 по ул. 3-я Хорошевская с 21 до 31 августа одна полоса будет частично закрыта для движения.