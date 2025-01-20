«На 35% выше планового показателя»: в Башкирии поставили рекорд по обеспечению жильем сирот

По данным на начало этого года, в списки на получение жилья числятся 7888 детей-сирот, 5062 из которых уже имеют право на его предоставление. На финансирование программы в 2024-ом выделили 2,63 миллиарда рублей. Это позволило обеспечить жилплощадью 1029 сирот, что на 35% выше планового показателя. Как сообщил исполняющий обязанности главы Министерства строительства и архитектуры Башкирии Артем Ковшов, за шесть лет жилье получили 5165 человек.