«На 35% выше планового показателя»: в Башкирии поставили рекорд по обеспечению жильем сирот

Сегодня, 20 января, в Башкирии на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой подвели итоги реализации в 2024 году программы по обеспечению жильем детей-сирот.
По данным на начало этого года, в списки на получение жилья числятся 7888 детей-сирот, 5062 из которых уже имеют право на его предоставление. На финансирование программы в 2024-ом выделили 2,63 миллиарда рублей. Это позволило обеспечить жилплощадью 1029 сирот, что на 35% выше планового показателя. Как сообщил исполняющий обязанности главы Министерства строительства и архитектуры Башкирии Артем Ковшов, за шесть лет жилье получили 5165 человек.
Министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова отметила, что впервые в регионе удалось добиться положительной динамики, и количество детей-сирот в очереди на получение жилья стало снижаться.
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