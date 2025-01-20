Диетолог призвала запретить в России пропаганду бодипозитива

Диетолог призвала запретить в РФ пропаганду бодипозитива, как чайлдфри. Об этом сообщили в Инфо24 со ссылкой на диетолога Марият Мухину.
По словам специалиста, бодипозитив и чревоугодие имеют много общего. Ведь человек объедается огромным количеством еды и стремительно набирает вес, что негативно влияет на здоровье.
— Между бодипозитивом и чревоугодием — прямая связь: бодипозитив способствует оправданию нездоровых привычек и поведенческих моделей, особенно в контексте питания и образа жизни, потенциально отклоняет людей от идеала умеренности и дисциплины, установленного религиозными учениями — считает диетолог.