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Диетолог призвала запретить в России пропаганду бодипозитива

Диетолог Мухина считает, что пропаганду бодипозитива в России нужно запретить.

Источник: Комсомольская правда

Диетолог призвала запретить в РФ пропаганду бодипозитива, как чайлдфри. Об этом сообщили в Инфо24 со ссылкой на диетолога Марият Мухину.

По словам специалиста, бодипозитив и чревоугодие имеют много общего. Ведь человек объедается огромным количеством еды и стремительно набирает вес, что негативно влияет на здоровье.

— Между бодипозитивом и чревоугодием — прямая связь: бодипозитив способствует оправданию нездоровых привычек и поведенческих моделей, особенно в контексте питания и образа жизни, потенциально отклоняет людей от идеала умеренности и дисциплины, установленного религиозными учениями — считает диетолог.