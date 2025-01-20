За прошлый год в Ростове родилось на 34% малышей больше, чем в 2023 году

По данным источника, в Ростове-на-Дону за прошедший год на свет появились 11 905 деток. Отметим, что в 2023 году в донской столице родились 7819 малышей. Наибольшее количество новорожденных зарегистрировали в Советском районе — 2505 детей. Второе место занял Ворошиловский район — 2387, а на третьем Первомайский — 1973 ребенка.