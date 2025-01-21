Развитие Кубанского казачьего войска обсудили в Краснодаре

В Краснодаре обсудили вопросы развития Кубанского казачьего войска. Заседание провел вице-губернатор и войсковой атаман Александр Власов. На протяжении трех последних лет Краснодарский край занимает лидирующую позицию в стране по реализации Стратегии государственной политики в отношении казачества, а Федеральное агентство по делам национальностей отмечает Кубанское войско как лидера среди российских казачьих обществ.
«С 2021 года наблюдается устойчивый рост по всем направлениям деятельности. Положительная динамика по более чем тридцати показателям достигает до тысячи процентов. Это свидетельствует о том, что наша система работы постоянно укрепляется и совершенствуется», — заявил Александр Власов.
В 2024 году было принято 10 краевых и около 70 муниципальных актов, привлечено более 35,4 тыс. казаков к госслужбе, а весной 2025 года планируется увеличение зарплат казаков-дружинников.
Также была затронута тема участия казаков в специальной военной операции, где с начала СВО отправлено более 6,5 тыс. тонн гуманитарной помощи. В 2024 году в рамках акции «Своих не бросаем» поддержка составила почти 380 млн рублей.
«С учетом ротации более 8,7 тыс. казаков участвуют в операции, получая награды, что свидетельствует о высокой консолидации казачьих обществ», — подчеркнул Власов.
На заседании также затрагивались вопросы казачьего образования. В 2025 году в Динском районе откроется восьмой казачий кадетский корпус на 600 мест, а сейчас в регионе действует около 5,5 тыс. классов и групп казачьей направленности.