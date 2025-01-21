Развитие Кубанского казачьего войска обсудили в Краснодаре

«С 2021 года наблюдается устойчивый рост по всем направлениям деятельности. Положительная динамика по более чем тридцати показателям достигает до тысячи процентов. Это свидетельствует о том, что наша система работы постоянно укрепляется и совершенствуется», — заявил Александр Власов.