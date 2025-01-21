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В Калининград привезли тонну салата с насекомыми

Партию сербской рукколы запретили продавать в регионе.

В партии рукколы из Сербии, которую доставили в регион, обнаружили западного (калифорнийского) цветочного трипса — вредное насекомое, которое уничтожает овощные культуры. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре в понедельник, 20 января.

Жизнеспособность паразитов подтвердили лабораторные исследования. Поэтому тонну салата запретили продавать в калининградских торговых сетях и отправили на обеззараживание.

В начале января в Калининградскую область из Германии чуть не завезли гвоздики, заражённые опасным вредителем.