В Калининград привезли тонну салата с насекомыми

В партии рукколы из Сербии, которую доставили в регион, обнаружили западного (калифорнийского) цветочного трипса — вредное насекомое, которое уничтожает овощные культуры. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре в понедельник, 20 января.
Жизнеспособность паразитов подтвердили лабораторные исследования. Поэтому тонну салата запретили продавать в калининградских торговых сетях и отправили на обеззараживание.
В начале января в Калининградскую область из Германии чуть не завезли гвоздики, заражённые опасным вредителем.