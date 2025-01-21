Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В магазинах и торговых центрах Ленобласти усилят безопасность от террористов

Антитеррористической защищённости должны быть выполнены на 100%

Источник: Комсомольская правда

Власти Ленинградской области усилят контроль над безопасностью в магазинах и торговых центрах, дабы уберечь жителей региона от террористических атак. О грядущих мерах рассказали в пресс-службе областного правительства в понедельник, 20 января.

— Все требования по антитеррористической защищённости должны быть выполнены на 100%. Я понимаю, что вопросы усложняются ограничениями по проверкам. Но в данном случае вопрос касается готовности объектов к действиям в чрезвычайных или кризисных ситуациях. Здесь должно быть понимание как контрольно-надзорных органов, так и самого бизнеса и всех заинтересованных структур.

заявил Александр Дрозденко

Губернатор Ленобласти призвал предпринимателей и сотрудником надзорных органов прислушаться и понять необходимость таких мер. На данный момент в реестр торговых объектов и территорий, который подлежат антитеррористической защите, входят 758 объектов.