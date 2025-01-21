В магазинах и торговых центрах Ленобласти усилят безопасность от террористов

— Все требования по антитеррористической защищённости должны быть выполнены на 100%. Я понимаю, что вопросы усложняются ограничениями по проверкам. Но в данном случае вопрос касается готовности объектов к действиям в чрезвычайных или кризисных ситуациях. Здесь должно быть понимание как контрольно-надзорных органов, так и самого бизнеса и всех заинтересованных структур.