Госавтоинспекция предупреждает о неблагоприятных погодных условиях в Нижегородской области

Госавтоинспекция Нижегородской области напоминает водителям о предстоящем ухудшении погодных условий. Сообщение было опубликовано в Телеграм-канале Госавтоинспекции Нижегородской области.
В ближайшие дни в регионе ожидаются резкие перепады температуры, что может привести к образованию гололедицы на дорогах. Местами пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя, а также возможен туман.
«Обращаемся к водителям с просьбой быть крайне внимательными и аккуратными на дороге, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии», — отмечается в сообщении.
Пешеходам напоминают о необходимости соблюдать осторожность, особенно в условиях плохой видимости и скользких тротуаров.