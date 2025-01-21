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Госавтоинспекция предупреждает о неблагоприятных погодных условиях в Нижегородской области

Ожидается сильное похолодание и гололедица.

Госавтоинспекция Нижегородской области напоминает водителям о предстоящем ухудшении погодных условий. Сообщение было опубликовано в Телеграм-канале Госавтоинспекции Нижегородской области.

В ближайшие дни в регионе ожидаются резкие перепады температуры, что может привести к образованию гололедицы на дорогах. Местами пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя, а также возможен туман.

«Обращаемся к водителям с просьбой быть крайне внимательными и аккуратными на дороге, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии», — отмечается в сообщении.

Пешеходам напоминают о необходимости соблюдать осторожность, особенно в условиях плохой видимости и скользких тротуаров.