Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экологи призывают начать очистку дна Черного моря от мазута

Эколог Каваносян призвал срочно начать очистку прибрежного дна от лепешек мазута.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты призывают начать очистку дна Черного моря от мазута. Об этом эколог Георгий Каваносян сообщил Инфо24.

По словам специалиста, сейчас мазут осел на дне Черного моря. Из-за холодной воды нефтепродукты напоминают по консистенции пластилин. Однако при 23−24 градусах тепла мазут начинает терять вязкость, всплывать и растекаться. Поэтому эколог призывает начать очистку дна, пока мазут еще находится в застывшей форме.

— Очистка шельфа от загустевшего мазута — это основное направление ликвидации последствий ЧП, по которому надо было начинать работать «уже вчера», но оно пока еще находится на стадии проработки, — отметил специалист.