Экологи призывают начать очистку дна Черного моря от мазута

По словам специалиста, сейчас мазут осел на дне Черного моря. Из-за холодной воды нефтепродукты напоминают по консистенции пластилин. Однако при 23−24 градусах тепла мазут начинает терять вязкость, всплывать и растекаться. Поэтому эколог призывает начать очистку дна, пока мазут еще находится в застывшей форме.