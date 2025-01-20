Экологи призывают начать очистку дна Черного моря от мазута

Специалисты призывают начать очистку дна Черного моря от мазута. Об этом эколог Георгий Каваносян сообщил Инфо24.
По словам специалиста, сейчас мазут осел на дне Черного моря. Из-за холодной воды нефтепродукты напоминают по консистенции пластилин. Однако при 23−24 градусах тепла мазут начинает терять вязкость, всплывать и растекаться. Поэтому эколог призывает начать очистку дна, пока мазут еще находится в застывшей форме.
— Очистка шельфа от загустевшего мазута — это основное направление ликвидации последствий ЧП, по которому надо было начинать работать «уже вчера», но оно пока еще находится на стадии проработки, — отметил специалист.