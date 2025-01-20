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Эколог рассказал, как наживаются на «золотом» песке с пляжей Анапы

Эколог Каваносян: с пляжей Анапы тоннами вывозят чистый песок ради денег.

Источник: Комсомольская правда

Эколог рассказал, как наживаются на «золотом» песке с пляжей Анапы. Об этом Георгий Каваносян рассказал Инфо24.

По словам специалиста, в Анапе пляжи «оголились» из-за масштабного вывоза песка в рамках уборки мазута. На некоторых участках докопали практически до подстилающих пород. При этом, от порта Анапы до косы толщина песчаного слоя составляет около 3−4 метров.

Эколог также отметил, что песок «вывозят огромными масштабами» и «утилизируют достаточно активно и достаточно быстро». По оценке Георгия Каваносяна, 160 тысяч тонн песка, вывезенных с пляжей Анапы, содержат примерно тонну-полторы мазута.

— То есть в среднем получается относительно чистый песок, — убежден спикер.