Эколог рассказал, как наживаются на «золотом» песке с пляжей Анапы

По словам специалиста, в Анапе пляжи «оголились» из-за масштабного вывоза песка в рамках уборки мазута. На некоторых участках докопали практически до подстилающих пород. При этом, от порта Анапы до косы толщина песчаного слоя составляет около 3−4 метров.