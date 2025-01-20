В РФ нашли способ производства кирпичей из отходов деревообрабатывающих производств

ПЕРМЬ, 20 января. /ТАСС/. Способ производства керамических кирпичей с использованием отходов деревообрабатывающей промышленности нашли ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ). Это позволит расширить сырьевую базу для получения кирпичей и блоков в строительстве, а также снизить техногенную нагрузку на окружающую среду, рассказали ТАСС в пресс-службе вуза.
«Выгорающие добавки в составе глинистой смеси создают необходимую пористость, повышают равномерность обжига во всем объеме керамического материала, а также снижают расход топлива и затрачиваемое на обжиг время. Некоторые такие добавки, в зависимости от условий их образования, могут также оказывать дополнительное действие — делать глиняную массу более пластичной и технологичной. Ученые изучили, как техногенные выгорающие добавки из промышленных отходов влияют на свойства глинистого сырья. Конкретно рассматривали гидролизный лигнин, который образуется при обработке древесины хвойных и лиственных пород, и скоп, получаемый в результате очистки сточных вод производства бумаги и картона», — сообщили в ПНИПУ.
По словам исследователей, такие отходы характеризуются как неопасные, но в то же время их ежегодное формирование в многотоннажном объеме оказывает серьезную нагрузку на экологическую систему. Чтобы выявить наибольшее допустимое содержание добавок в керамической массе и оценить их влияние на конечные свойства керамических изделий, ученые политеха подготовили лабораторные составы. У образцов определяли пластичность и формовочные свойства, а также поведение материала в зависимости от различной температуры обжига: его водопоглощение, плотность и усадку.
«Мы выяснили, что добавление техногенных компонентов — более 25% оказывает существенное отрицательное влияние на пластичность и формовочные свойства глины. Оптимальным содержанием гидролизного лигнина оказалось 11−12% от массы глинистого сырья и при температуре обжига в пределах от 980 до 1 040 градусов Цельсия. А скопа — 13−14% в пределах от 1 000 до 1 020 градусов Цельсия. Соблюдение таких параметров позволит получить керамическую продукцию с требуемыми характеристиками и качеством материала», — рассказал доцент кафедры «Строительный инжиниринг и материаловедение», и. о. декана строительного факультета ПНИПУ, кандидат технических наук Виталий Шаманов.
Как отметили в университете, это исследование подтвердило гипотезу о том, что отходы деревообрабатывающей промышленности могут использоваться в качестве техногенного сырья для комплексной модификации керамических строительных материалов. Такое решение увеличивает сферу их повторного применения и расширяет спектр рецептур получения керамических кирпичей и блоков. Статья с результатами исследования опубликована в сборнике «Инновации в строительстве. Технологии КНАУФ» за 2024 год. Исследование проведено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».