В РФ нашли способ производства кирпичей из отходов деревообрабатывающих производств

«Выгорающие добавки в составе глинистой смеси создают необходимую пористость, повышают равномерность обжига во всем объеме керамического материала, а также снижают расход топлива и затрачиваемое на обжиг время. Некоторые такие добавки, в зависимости от условий их образования, могут также оказывать дополнительное действие — делать глиняную массу более пластичной и технологичной. Ученые изучили, как техногенные выгорающие добавки из промышленных отходов влияют на свойства глинистого сырья. Конкретно рассматривали гидролизный лигнин, который образуется при обработке древесины хвойных и лиственных пород, и скоп, получаемый в результате очистки сточных вод производства бумаги и картона», — сообщили в ПНИПУ.