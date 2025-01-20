8-летняя девочка без вести пропала в Благовещенске

Как сообщают активисты, местонахождение ребенка неизвестно со вчерашнего утра, она ушла в школу и до сих не вернулась. У школьницы рост 134 сантиметра, у нее среднее телосложение, светло-русые волосы и карие глаза. Она была одета в розовую куртку, синие штаны, светло-серые сапоги и коричневую шапку с помпоном.