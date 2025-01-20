8-летняя девочка без вести пропала в Благовещенске

В башкирском городе Благовещенске пропала восьмилетняя Елизавета Байгускарова. Об этом рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».
Как сообщают активисты, местонахождение ребенка неизвестно со вчерашнего утра, она ушла в школу и до сих не вернулась. У школьницы рост 134 сантиметра, у нее среднее телосложение, светло-русые волосы и карие глаза. Она была одета в розовую куртку, синие штаны, светло-серые сапоги и коричневую шапку с помпоном.
Волонтеры «БашРегионСпас» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, обратиться по телефонам 8 (937) 310−21−12 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.
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