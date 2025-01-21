Что можно и нельзя делать на Емельяна 21 января, когда узнают погоду на август

Православная церковь 21 января вспоминает святого Емельяна Исповедника. В народе принято отмечать день Емельяна, или Емельянов день. Есть еще одно название — Емельян Кумишный. Оно появилось по причине того, что 21 января в гости звали кумовей.
Что нельзя делать 21 января.
Запрещено проводить день в одиночестве. Считалось, что и год может так пройти. Не следует за праздничным столом сидеть без подарков. Кроме того, кумовья не приходили в гости без подарков крестнику. День не подходит для работы.
Что можно делать 21 января.
По традиции, в указанный день было принято собираться большими компаниями, рассказывать истории. Кумовья обязательно дарили крестникам подарки. Чаще всего это были сладости.
Согласно приметам, солнечная погода указывает на жаркий август. Южный ветер предвещает частые грозы летом. Снег предсказывает дождливый август.
Тем временем Минтруда назвало выплаты, которые вырастут в Беларуси с 1 февраля помимо пенсии по возрасту.
Ранее интернет-площадка «Куфар» назвала топ-3 самых частых запросов белорусов в 2024 году: «iPhone, платье, квартира».
Кроме того, МАРТ установил тарифы на получение пенсии через почту в Беларуси.