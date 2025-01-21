От −3 до +11: погода в Крыму во вторник

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв — РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится антициклональный характер погоды. Без осадков. Ночью и утром в отдельных пунктах ожидается туман, в горах гололедно-изморозевые отложения. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.