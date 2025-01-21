Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

От −3 до +11: погода в Крыму во вторник

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв — РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится антициклональный характер погоды. Без осадков. Ночью и утром в отдельных пунктах ожидается туман, в горах гололедно-изморозевые отложения. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.

Сейчас в Ричмонде: -8° 2 м/с 53% 772 мм рт. ст. -3°
Источник: РИА "Новости"

«Ветер восточный ночью 4−9 м/с, днем 7−12 м/с. Температура воздуха ночью −3…+2 градуса, на южном побережье до +5, днем +6…+11 градусов, в горах 0…+5», — сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный ночью 4−9 м/с, днем 7−12 м/с. Температура воздуха ночью −1…-3 градуса, днем +8…+10.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ночью, утром туман. Ветер ночью восточный 5−10 м/с, днем юго-восточный 6−11 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3, днем +9…+11 градусов.

В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от нуля до +7, днем столбики термометров покажут +7…+9 градусов.