От −3 до +11: погода в Крыму во вторник

«Ветер восточный ночью 4−9 м/с, днем 7−12 м/с. Температура воздуха ночью −3…+2 градуса, на южном побережье до +5, днем +6…+11 градусов, в горах 0…+5», — сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный ночью 4−9 м/с, днем 7−12 м/с. Температура воздуха ночью −1…-3 градуса, днем +8…+10.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ночью, утром туман. Ветер ночью восточный 5−10 м/с, днем юго-восточный 6−11 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3, днем +9…+11 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от нуля до +7, днем столбики термометров покажут +7…+9 градусов.