Первый — богатырь: «Финист» остается лидером российского кинопроката

Праздничное настроение января окончательно сменилось рабочими буднями, но только не в рейтинге российского кинопроката. В лидерах по-прежнему сказочные холдоверы: уже второй уикенд подряд топ возглавляет «Финист. Первый богатырь» режиссера Дмитрия Дьяченко. Приквел самой кассовой российской франшизы «Последний богатырь» заработал в период с 16 по 19 января 152,5 млн рублей, увеличив свою кассу до 2,4 млрд рублей. Второе место у «Волшебника Изумрудного города» — 133,7 млн рублей за уикенд и 3,096 млрд совокупно. У обеих картин снизилась также и общая заполняемость. В среднем на «Финиста» приходили 19 человек, на «Волшебника» чуть меньше — 16 человек на сеанс.