Первый — богатырь: «Финист» остается лидером российского кинопроката

Самой успешной новинкой российского кинопроката за прошедший уикенд стала эротическая драма «Плохая девочка» с Николь Кидман. Лента, дошедшая до России с 81-го Венецианского кинофестиваля, заработала около 70 млн рублей и заняла третье место в рейтинге ЕАИС, уступив только новогодним холдоверам. Фильмы «Финист. Первый богатырь» и «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» продолжают лидировать в российском прокате. Эти сказочные блокбастеры за уикенд собрали 152,5 млн и 133,7 млн рублей. К миллиарду кассовых сборов приближается «Домовенок Кузя», при этом официальным релизам конкуренцию снова составляют фильмы «неофициального» Голливуда, вернувшиеся в кинотеатры после новогоднего затишья. «Известия» — об итогах выходных в отечественном прокате.
«Финист» удерживает лидерство.
Праздничное настроение января окончательно сменилось рабочими буднями, но только не в рейтинге российского кинопроката. В лидерах по-прежнему сказочные холдоверы: уже второй уикенд подряд топ возглавляет «Финист. Первый богатырь» режиссера Дмитрия Дьяченко. Приквел самой кассовой российской франшизы «Последний богатырь» заработал в период с 16 по 19 января 152,5 млн рублей, увеличив свою кассу до 2,4 млрд рублей. Второе место у «Волшебника Изумрудного города» — 133,7 млн рублей за уикенд и 3,096 млрд совокупно. У обеих картин снизилась также и общая заполняемость. В среднем на «Финиста» приходили 19 человек, на «Волшебника» чуть меньше — 16 человек на сеанс.
Фото: START.
При этом «Волшебник Изумрудного города» вошел в пятерку самых кассовых фильмов отечественного кинопроката, обойдя «Бременских музыкантов» (3,036 млрд рублей) и «Холопа» (3,082 млрд рублей). Однако гораздо больше зрителей интересовал другой сказочный релиз: одну из самых высоких посещаемостей продолжает показывать «Домовенок Кузя» — 23 человека на сеанс. Полнометражная экранизация сказок Татьяны Александровой за уикенд увеличила свою кассу на 34,2 млн рублей, вплотную приблизившись к миллиарду рублей общих сборов — 993,2 млн рублей. Фильм уверенно держится на четвертой строке рейтинга ЕАИС три уикенда подряд.
«Плохая девочка» показала хороший результат.
Лучше всех среди новинок прошедшей недели сработала эротическая драма «Плохая девочка» с Николь Кидман в главной роли. За первый уикенд фильм режиссера Халины Рейн заработал около 70 млн рублей. У ленты, мировая премьера которой состоялась на Венецианском кинофестивале в 2024 году, самая высокая наработка в этом уикенде, 9,8 тыс. рублей. Это довольно высокий показатель, учитывая возрастную маркировку 18+ и конкурирующие с «Плохой девочкой» релизы альтернативного проката, которые вернулись в кинотеатры после затишья, связанного с новогодними праздниками.
— Фильм отметился хорошим кастом, это один из главных секретов успеха новинки. Звезда «Треугольника печали» Харрис Дикинсон сработал на новых зрителей и любителей авторского кино, в то время как Николь Кидман и Антонио Бандерас привлекли широкую аудиторию. Грамотный маркетинг помог привлечь тех, кто соскучился по взрослым фильмам на фоне засилья семейного контента. У этой эротической драмы и в дальнейшем перспективный прокатный потенциал, сработает хороший сарафан. В целом, такой воодушевляющий результат на старте скорее исключение, чем правило, — прокомментировала «Известиям» президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова.
Фото: Man Up Film.
При этом, согласно исследованию компании Wanta Group (имеется в распоряжении «Известий»), индекс «сарафанного радио» у «Плохой девочки» составил минус 30. Респонденты оказались не готовы рекомендовать ленту Халины Рейн к просмотру. Но при этом большинство респондентов отметили впечатляющий актерский состав (52%).
«Неофициальный» Голливуд вернулся, но не мешает.
С третьего на седьмое место опустились «Елки 11». Картина, несколько недель державшаяся в топ-3 российского проката, освоила на уикенд 27,8 млн рублей. Перед «Елками» — на пятом и шестом местах — расположились короткометражные «Край вдохновения» (около 30 млн рублей) и «Алё-Алёна» (28,6 млн рублей). Вместе с ними в российских кинотеатрах показывают фильмы ушедших голливудских мейджоров, в частности, речь идет о «Моане 2» и выпуске в повторный прокат всех частей супергеройской франшизы «Мстители». Одиннадцатую строку занял еще один короткий метр «Сколько весит облако» (10,6 млн рублей), этот фильм собирает кассу на «Муфасе», который также идет в формате предсеансового обслуживания.
— По сравнению с лидерами официального топа проката и их совокупной кассой альтернативные голливудские картины не могут похвастаться сопоставимыми сборами. На данном этапе эти ленты мало влияют на общую картину, однако отнимают кусок пирога у других официальных релизов, — отметила глава «КАРО».
В рейтинг также продолжают подтягиваться хорроры. Еще одна новинка недели, индонезийский фильм ужасов «Клаустрафобы: хижина в лесу» стартовал с десятого места и 11,6 млн рублей за уикенд. Замыкает топ-12 ЕАИС мультфильм «Большой пернатый побег», освоивший 10,5 млн рублей.
Фото: Gala Production.
В «КАРО» считают, что «Финист» и «Волшебник» продолжают наращивать кассу и еще долго не покинут топ рейтинга, однако есть несколько крупных новинок, которые могут оживить прокат. «Если заглянуть в февральскую сетку, то на экранах появятся новая “Манюня”, традиционно собирающая хорошую кассу, и комедия “По любви” с Павлом Табаковым, которая поборется за лидерство на фоне 14 февраля. И, безусловно, ждем на экранах триумфатора международных фестивалей Юру Борисова в роли Пушкина», — отметила Ольга Зинякова.
Сразу два потенциальных кассовых хита выйдут уже на этой неделе. Это комедия «Василий», где Александр Петров исполнил сразу две роли, а также «Холоп. Великолепный век» — турецкая адаптация дилогии Клима Шипенко. Главную роль на этот раз сыграл Керем Бюрсин, известный прежде всего как Серкан Болат из турецкого сериала «Постучись в мою дверь».