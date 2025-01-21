Арт и факт: на выставке Франциско Инфанте искусство и природа едины

Сегодня подход Инфанте выглядит не просто художественной и профессиональной стратегией, но — универсальным рецептом. А решение Третьяковки выдать под него свой главный выставочный зал и в принципе уделить такое внимание ныне живущему автору — практически манифестом. Несколько лет назад, еще до всех катаклизмов 2020-х, в том же пространстве и не менее помпезно открывалась ретроспектива Ильи и Эмилии Кабаковых. Однако искусство Кабакова выросло из советских коммуналок, убогого быта, очередей за колбасой и бессмысленных объявлений на стене ЖЭКа, и в целом весь тот проект был рефлексией о прошлом. Инфанте же (кстати, тоже вместе с верной соратницей — Нонной Горюновой) всегда размышляет о вечном. В наши дни это кажется на редкость актуальным.