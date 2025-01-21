«Зеленый» Харатьян: почему никто не верит, что любимому актеру исполнилось 65 лет

— Димка поднимал меня с дивана, на котором я лежал весь в депрессиях, и насильно вел гулять, — вспоминает Сукачев. — Дорогу мы переходили около этого столбика. Удивительная штука, нас крестили в одной церкви в Павшино. Но об этом мы узнали, когда проходили мимо этого чудного храма. В нашей жизни много совпадений. С его балкона в Мякинино был виден мой деревенский дом, в котором я вырос. Через речку. Теперь его нет. И Харатьяны не живут там. А из моего деревенского дома виден был его дом. Теперь там настроили много огромных высоток и уже ничего не видно.