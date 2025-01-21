«Зеленый» Харатьян: почему никто не верит, что любимому актеру исполнилось 65 лет

В послужном списке Дмитрия Харатьяна более сотни творческих работ. Успешно стартовав в главной роли у оскароносного Владимира Меньшова в «Розыгрыше», актер будто заложил основательный фундамент под свою карьеру. Он может быть героем на экране, лирическим персонажем, блистать в комедиях. Гайдай снимал его в своем последнем фильме «Частный детектив, или Операция “Кооперация”» в образе начинающего пинкертона. Дружинина разглядела в нем гардемарина. Александр Муратов — графа де Ла Моль для «Королевы Марго». А Гарик Сукачев сделал героем своего времени в «Кризисе среднего возраста». «Известия» поговорили с юбиляром и узнали, какие подарки преподнесла ему жизнь.
Разыгрался не на шутку.
Актер, телеведущий, певец и главный гардемарин всея Руси Дмитрий Харатьян 21 января отмечает юбилей.
— 65 — повод для грусти, — отшучивается он. — Слава богу, есть энергия, силы, желания, стремления. И как у классика: «И жить торопится, и чувствовать спешит». Так и я.
День рождения народный артист отметит в кругу близких. А поклонников ждет на юбилейный концерт 21 февраля в зале ARBAT21.
— Это будет эксклюзивное мероприятие. Концерт будет отличаться от других моих выступлений тем, что придут мои друзья, родственные души, которые споют со мной песни ожидаемые и неожиданные, — поделился Дмитрий.
Уникальность этого артиста в том, что вот уже полвека любой киноман считает его человеком без возраста. В нем будто собрали уникальный набор генов, который не дает ему состариться. Чтобы держать себя в форме, Харатьян воспользовался опытом своих уважаемых друзей. По примеру композитора Александра Зацепина, которому 10 марта исполнится 99 лет, он делает зарядку по 30−40 минут в день. Александр Сергеевич показал ему упражнения. А еще народный артист играет в теннис вместе с композитором Максимом Дунаевским, 15 января отметившим 80-летие.
— На примере этих людей для меня самого цифры не соответствуют состоянию, — признался «Известиям» юбиляр. — В здоровом теле — здоровый дух! Главное для актера — востребованность.
Харатьян очень избирателен в выборе ролей и проектов. Сниматься ради того, чтобы сниматься — точно не его цель. Его дебютная работа случилась в фильме Владимира Меньшова «Розыгрыш». Дмитрию на тот момент было 15. Парня с гитарой на киностудию привела девочка, с которой он познакомился в пионерском лагере.
— Этот счастливый случай я расцениваю как подарок судьбы, видимо, я был готов к нему, — говорит Харатьян. — Гитара была моим главным увлечением. Я болел, жил этим, как и герой Игорь Грушко, о котором снимал фильм Владимир Меньшов. Когда я впервые увидел свои телепробы на экране, это стало для меня шоком, я о себе был лучшего мнения. Худой, сутулый, прыщавый, ужасно невыразительный, необаятельный. Ужас. Какое кино! Меня не могут утвердить. Но Меньшов что-то разглядел и отправил на кинопробы с гримом, костюмом. Когда он нам показал на «Мосфильме» то, что снял, это был просто короткометражный фильм с музыкой, драматургией. Очень интересный.
«К “Гардемаринам” я был готов».
«Розыгрыш» вышел на экраны необъятной страны 10 января 1977 года, а 11 января Дима Харатьян проснулся знаменитым. Но, как ему казалось, его заслуги в этом не было. Это был он, говорил тексты, которые бы мог говорить в жизни.
— Благодарю за этот бесценный подарок моего первого режиссера, первого учителя в профессии, человека, определившего мою судьбу, Владимира Валентиновича Меньшова. Спасибо, мастер! — отмечает артист.
Картину посмотрели более 30 млн зрителей СССР. Как говорит Харатьян, известность его расплющила, хотелось только одного — спрятаться.
— Испытание медными трубами происходило у меня таким образом, — признается артист. — И хорошо, что так. Если бы у меня совсем снесло голову от собственного величия, даже не знаю, смог ли я этим дальше заниматься. Поэтому и к «Гардемаринам» я был готов. Знал, если слава произойдет, то надо быть поспокойней. И не относить все похвалы только к себе. Все-таки кино — это труд коллективный.
Как признается юбиляр, популярные роли его сформировали. С ними он стал лучше, чем мог бы быть. Да и ответственность перед зрителями появилась: нельзя разочаровывать, обманывать.
Не вешать нос!
Вот уже четверть века актера можно видеть на разных телеканалах. Программа «Наши», рассказывающая о героях СВО и жителях Донбасса, которую Дмитрий вел вместе с певицей Ютой, открыла для зрителей иного Харатьяна. Артист не раз был в ДНР и ЛНР. И до начала СВО, и после. Сам подвергался опасности. Как-то приехал в Макеевку с концертом для раненых военнослужащих и медиков, а ВСУ начали атаку на город. Дмитрий вместе с коллегой Анастасией Макеевой попали под обстрел. Но концерт не отменили, просто пошли по палатам выступать.
— Пели «Катюшу», «Не вешать нос…», страшно не было, — вспоминает Дмитрий. — Когда туда едешь, понимаешь, что есть риск, и ты готов к тому, что может произойти самое… Думаю, ребята, которые идут на передовую, тоже это понимают. Наша обязанность, долг, миссия в том, чтобы в сложные времена, в испытания поддерживать этих людей. И своим вниманием дарить надежду.
Подарки судьбы.
Профессию можно считать одним из них. А из материальных Харатьян выделяет несколько. Первый он получил на 16-летие от народного артиста СССР Зиновия Гердта. Этот день рождения Дима Харатьян отмечал на съемочной площадке «Розыгрыша». После сцены в школьном классе режиссер попросил ребят не расходиться.
— А Зиновий Ефимович достал большой лист фанеры и зачитал: «Дима, поздравить тебя просто необходимо!» Расписался, развернул фанеру, а там был мой портрет с фотопроб. Весь класс и Владимир Меньшов на нем расписались. Следующий главный подарок в жизни я получил в 24 года. 21 января, в мой день рождения родилась моя дочь Саша.
Блондин с голубыми глазами — мечта многих девушек. От первого брака с актрисой Мариной Буримовой у Харатьяна есть дочь Александра. Но эта семейная лодка разбилась. И уже 35 лет Дмитрий предан актрисе Марине Майко. Свидетелями на их свадьбе были друзья — Гарик Сукачев с супругой Ольгой. Они же вместе радовались, когда у Марины и Дмитрия родился сын. И, как признается рок-музыкант, однажды он сделал ему подарок, которым Дмитрий очень дорожит. Написал артисту песню «Нулевой километр». Это символ их многолетней дружбы.
— Я отдал ему черновик, и он в рамочку поместил его, — рассказал «Известиям» Гарик Сукачев. — «Нулевой километр» попал в поэтический сборник, и там эпиграфом к стиху значится: «Посвящаю другу Димке».
История песни такова: Харатьян жил в Павшино, где у дороги стоял столбик с табличкой «0 км». В сложные времена музыкант находил отдушину в прогулках с другом по окрестностям поселка.
— Димка поднимал меня с дивана, на котором я лежал весь в депрессиях, и насильно вел гулять, — вспоминает Сукачев. — Дорогу мы переходили около этого столбика. Удивительная штука, нас крестили в одной церкви в Павшино. Но об этом мы узнали, когда проходили мимо этого чудного храма. В нашей жизни много совпадений. С его балкона в Мякинино был виден мой деревенский дом, в котором я вырос. Через речку. Теперь его нет. И Харатьяны не живут там. А из моего деревенского дома виден был его дом. Теперь там настроили много огромных высоток и уже ничего не видно.
Друг мой, Димка.
Друзьями Дмитрий Харатьян дорожит. Его окружение сформировалось в юности, и с тех пор с этими людьми он идет нога в ногу. Рок-музыкант Гарик Сукачев познакомился с популярным артистом в конце 1980-х. В 1992-м году, когда большой советский кинематограф закончил свое существование вместе с огромной страной, чтобы как-то выжить Сукачев решил снимать фильм «Тараканьи бега». Картина так и не появилась на широких экранах, но заработать помогла и режиссеру, и актерам. В главной роли в том кооперативном кино тогда Игорь Иванович снял Дмитрия Харатьяна. И когда в 1997 году Сукачев задумался о своем полноценном режиссерском дебюте, первый, о ком он подумал, был друг. «Кризис среднего возраста» стал знаковым фильмом 1990-х.
— Мы с Иванов Охлобыстиным писали сценарий на Диму, — поделился с «Известиями» Гарик Сукачев. — Мне хотелось, чтобы он снялся не в комедии, а в драматическом материале, что, собственно, и произошло. У нас не было никакого кастинга. Женя Добровольская, Иван Охлобыстин, Михаил Ефремов, Федор Бондарчук и Дима — все мы молоды. Денег было мало. Поэтому кино я снял быстро, всего за 26 дней. Никаких гонораров тоже не было. И одежду артисты приносили свою. Дима ходил в плаще 1956 года выпуска, китайская фабрика «Дружба». Он висит у меня на даче.
Понятие «кризис среднего возраста» знакомо и Дмитрию.
— В 33, 37, 42 года у меня были кризисы, я всё это проходил, — признается народный артист. — Эти годы моей жизни были рубежные. В 33 я почувствовал вдруг, что мой организм начал разваливаться. И понял — нужно заниматься здоровьем. Тогда возник спорт.
Друзья и коллеги считают, что актерское дарование Харатьяна востребовано не на все сто. Хотелось бы, чтобы мимо разнопланового артиста не проходили режиссеры. И особо обратили внимание на его драматический талант.
Гарик Сукачев, не верит, что другу уже 65. Он уверен — старость его дома не застанет. Харатьян всегда в дороге, всегда в пути!