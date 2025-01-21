На стадии строительства или готовое жильё. Какую квартиру выгоднее купить

— Соответственно, если у вас на руках есть деньги и недвижимость вам необходима для собственного проживания, в этом случае вам лучше рассматривать вариант с готовым объектом недвижимости. Если вы рассматриваете вариант для инвестиций, то в рамках долгосрочной перспективы лучше выбирать проект на более ранней стадии строительной готовности, потому что за период строительства его стоимость всё равно вырастает. И здесь уже нужно подходить к оценке объекта не с точки зрения выгод вашего дальнейшего в нём проживания, а с точки зрения инвестиционной привлекательности, рассматривать квартиру как инвестпроект. Это уже совсем другой набор параметров, которые стоит оценивать, — пояснил Роман Родионцев.