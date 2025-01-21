Последний президент, третий Антихрист и страшная участь. Что пророчили предсказатели Дональду Трампу

Схожую точку зрения высказывал и американский прорицатель Эдгар Кейси, утверждавший, что заключительным станет 44-й американский лидер. Изначально сторонники предсказателя полагали, что речь идёт о Бараке Обаме, поскольку именно он был 44-м главой государства. Но дело в том, что 44-м не по срокам, а по классическому счёту президентом США был именно Трамп, поскольку Гровер Кливленд дважды избирался американским лидером и был 22-м и 24-м президентом. Соответственно, если два его срока считать за один, то 44-м будет именно Трамп, а не Обама.