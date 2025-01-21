Загадка полярного сияния. Учёные не знают, опасно ли белое пятно в небе

Полярные, или северные, сияния происходят из-за солнечных бурь — потока заряженных частиц, которое выбрасывает наше светило в космос. Свечение возникает тогда, когда эти частицы захватываются магнитным полем Земли и сталкиваются с атомами и молекулами газов в атмосфере. Поскольку магнитное поле Земли отклоняет потоки частиц к полюсам, чаще всего сияние можно видеть в высоких или низких широтах — в Арктике и Антарктике. Области, где чаще всего видят сияния, называют авроральными овалами. Aurora borealis — так называют полярное сияние по-научному. Мощные магнитные бури можно наблюдать и в средних широтах. Например, в 2024 году сияние можно было видеть даже в Ростове-на Дону и в Мельбурне (Австралия).