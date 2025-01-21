Шесть планет выстроятся по одну сторону от Солнца 21 января

Планеты будут располагаться в достаточно большом секторе неба (130 градусов). Самыми яркими из них станут Венера, Сатурн, Юпитер и Марс — они видны невооруженным глазом. Нептун и Уран наблюдаются в телескоп.
«Это событие лишь условно можно назвать малым парадом планет, так как в достаточно узком секторе неба (20−30 градусов) окажутся только три планеты из шести: Сатурн, Венера и Нептун», — сказала Кошман.
В январе Венера, Сатурн и Нептун наблюдаются после заката до 21.00 по минскому времени, после чего скрываются за горизонтом. Уран можно найти на небе до 03.00, Юпитер и Марс сияют всю ночь. Астроном напомнила, что в феврале по одну сторону от Солнца окажутся семь планет — к перечисленным присоединится Меркурий.
«Событие 28 февраля уже можно назвать малым парадом планет, так как четыре планеты соберутся в узком секторе неба», — добавила она.
Малые парады планет происходят примерно каждые 20 лет, большие — гораздо реже. Также они бывают видимыми и невидимыми (из-за близости к Солнцу).