Шесть планет выстроятся по одну сторону от Солнца 21 января

В январе Венера, Сатурн и Нептун наблюдаются после заката до 21.00 по минскому времени, после чего скрываются за горизонтом. Уран можно найти на небе до 03.00, Юпитер и Марс сияют всю ночь. Астроном напомнила, что в феврале по одну сторону от Солнца окажутся семь планет — к перечисленным присоединится Меркурий.