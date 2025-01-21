Кишечную палочку нашли в колбасах и сосисках трёх российских брендов — список

На комбинате производятся сосиски, колбасы и консервы, которые продаются под брендами «Вкусмачёв», «Мценские колбасы» и «Вкусно всей семье». Мясные изделия хранится без маркировки, сроков годности и в несоответствующих условиях. Внутри цехов много выбоин, отколотой плитки и ржавчины на полу, потолках и стенах. Сторожем и возможным дегустатором продукции является кошка.