Кишечную палочку нашли в колбасах и сосисках трёх российских брендов — список

На комбинате производятся сосиски, колбасы и консервы, которые продаются под брендами «Вкусмачёв», «Мценские колбасы» и «Вкусно всей семье». Мясные изделия хранится без маркировки, сроков годности и в несоответствующих условиях. Внутри цехов много выбоин, отколотой плитки и ржавчины на полу, потолках и стенах. Сторожем и возможным дегустатором продукции является кошка.
«Экспертиза смывов с оборудования консервного цеха показала наличие патогенных микроорганизмов — листерии и бактерии группы кишечной палочки. Почти 380 килограммов потенциально опасной продукции утилизировали», — стало известно SHOT ПРОВЕРКЕ.
Комбинат привлечён к административной ответственности за нарушение ветеринарно-санитарных правил и требований технических регламентов. Мясокомбинат, входящий в состав агрохолдинга «Любава», может быть оштрафован на 150 тысяч рублей.
Ранее житель Нижнего Новгорода обнаружил в рыбных консервах морского таракана. Сначала мужчина принял его за креветку, но вскоре осознал ошибку.