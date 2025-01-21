Россиянам рассказали о рисках перевода денег своим знакомым

Россиянам не стоит переводить деньги даже своим знакомым, только если об этом не было договоренности при личной встрече. Несколько советов о том, как не стать жертвой мошенников, aif.ru дал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
«Мошеннические действия в Интернете, как правило, совершаются людьми, проживающими за рубежом в недружественных странах. Они их делают умышленно, чтобы навредить россиянам. Поэтому их крайне сложно привлекать к ответственности. В связи с этим лучший инструмент — это надёжная самозащита», — обратил внимание эксперт.
Во-первых, Балынин посоветовал не переходить по незнакомым ссылкам, которые приходят на почту или в мессенджерах. Во-вторых, оформляя покупки на маркетплейсах, стоит обращать внимание на правильность ссылок, так как мошенники могут создавать фишинговые сайты, изменив всего одну букву.
«Никогда не переводите деньги, даже знакомому если не договаривались при личной встрече. К сожалению, мошенники уже умеют использовать искусственный интеллект и подделывать фото и в отдельных случаях даже видеоизображения», — подчеркнул Балынин.
Также экономист призвал россиян никому не отправлять фото своей банковской карты, так как мошенники смогут совершать покупки по ней. Кроме того, никому нельзя сообщать коды из сообщений от банков и госуслуг, эту информацию не могут запрашивать ни правоохранители, ни сотрудники финансовых организаций.
На компьютере обязательно нужно обновлять антивирусную программу. В некоторых случаях она может защитить устройство от попадания вредоносных программ, однако антивирус не является панацеей.
«Если так получилось, что вы стали жертвой Интернет-мошенников, то необходимо оперативно поменять все пароли от ключевых аккаунтов, а также обратиться в правоохранительные органы. Важно помнить, что только мошенники могут отговаривать от обращения в полицию. Это связано с тем, что мошенники хотят поймать в свои сети как можно больше жертв», — заключил Балынин.
Ранее россиянам сообщили о риске профинансировать террористов при переводе денег.