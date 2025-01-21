Россиянам рассказали о рисках перевода денег своим знакомым

«Если так получилось, что вы стали жертвой Интернет-мошенников, то необходимо оперативно поменять все пароли от ключевых аккаунтов, а также обратиться в правоохранительные органы. Важно помнить, что только мошенники могут отговаривать от обращения в полицию. Это связано с тем, что мошенники хотят поймать в свои сети как можно больше жертв», — заключил Балынин.