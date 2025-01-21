РИАН: Президент Федерации фигурного катания Москвы Абдурахманов покинул страну

По данным агентства, отъезд Абдурахманова был обусловлен юридическими вопросами, но какими точно — неизвестно. Федерация пытается функционировать без руководителя, но Москомспорт уже знает о произошедшем и занялся поиском преемника. Впрочем, избрать нового президента смогут не раньше мая.