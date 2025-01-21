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Стало известно, какой будет погода в Иркутске 21 января 2025

Слабый ветер и −4 градуса обещают в Иркутске 21 января.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Погода в Иркутске 21 января 2025 обещает днем переменную облачность. По информации синоптиков Иркутского Гидрометцентра, температура воздуха составит −4 градуса.

Погода в Иркутске 21 января 2025.

— Переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный 3−8 м/с, температура ночью −15…-17, днём −4…-6, — поделились синоптики.

Что касается других районов, то там прогнозируют дневные температуры от −3 до −8 градусов. Если будет облачно, то столбик термометра покажет отметки −13…-18 градусов. Также утром возможен туман и небольшой снег. Ветер в северных и западных районах будет достигать 13 м/с. Вот, что обещает погода в Иркутске 21 января 2025 и в регионе.