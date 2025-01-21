Стало известно, какой будет погода в Иркутске 21 января 2025

Что касается других районов, то там прогнозируют дневные температуры от −3 до −8 градусов. Если будет облачно, то столбик термометра покажет отметки −13…-18 градусов. Также утром возможен туман и небольшой снег. Ветер в северных и западных районах будет достигать 13 м/с. Вот, что обещает погода в Иркутске 21 января 2025 и в регионе.