Глава Минобороны Белоусов поздравил военных с Днём инженерных войск

Белоусов акцентировал внимание на мужестве и профессионализме военных инженеров, которые эффективно действуют в зоне специальной военной операции, продолжая ратные традиции предшественников. Они очищают местность от взрывоопасных предметов, оборудую минные поля и возводят укрытия для наземных сил.