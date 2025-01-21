Снегопады и метели накроют Омскую область перед резким похолоданием

Сегодня в Омской области ожидается снежная и теплая погода. Воздух максимум прогреется до −2 градусов. О том, какая будет погода в Омске 21 января 2025, а также в области, рассказали в Обь-Иртышском УГМС.
Днем температура воздуха составит от −2 до −7 градусов. На большей части Омской области ожидается небольшой, местами умеренный снег. Местами синоптики прогнозируют метель.
Ветер юго-западный со скоростью 8−13 м/с. В отдельных районах возможно усиление ветра. Порывы достигнут до 17 м/с. На дорогах возможны снежные заносы, сохранится гололедица.
В ночь на среду, 22 января, погода в Омске и области существенно измениться. Температура воздуха резко опустится до −20 градусов. Местами термометр покажет до −27 градусов.