Ричмонд
-3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина оказался должником, хотя кредиты не брал. Его перепутали с полным тезкой

С жителя Бурятии взыскали деньги за кредит, который он не брал.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Необычная ситуация произошла в Кабанском районе республики Бурятия. Там, пенсионер неожиданно для себя оказался должником. По крайней мере на этих основаниях из его пенсии высчитывали деньги. Заметив неладное, мужчина обратился в прокуратуру.

— Установлено, что в районном подразделении службы судебных приставов-исполнителей находилось исполнительное производство по решению о взыскании задолженности по кредитным обязательствам гражданина, имеющего фамилию, имя и отчество, идентичные персональным данным заявителя, — поделились в прокуратуре республики.

Получается из пенсии сибиряка высчитывали деньги в счет погашения задолженности, потому что его персональные данные совпали с информацией о заемщике. Чтобы восстановить права пенсионера в управление приставов внесли представление. В итоге сибиряку вернули 16 тысяч рублей.