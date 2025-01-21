Мужчина оказался должником, хотя кредиты не брал. Его перепутали с полным тезкой

Необычная ситуация произошла в Кабанском районе республики Бурятия. Там, пенсионер неожиданно для себя оказался должником. По крайней мере на этих основаниях из его пенсии высчитывали деньги. Заметив неладное, мужчина обратился в прокуратуру.
— Установлено, что в районном подразделении службы судебных приставов-исполнителей находилось исполнительное производство по решению о взыскании задолженности по кредитным обязательствам гражданина, имеющего фамилию, имя и отчество, идентичные персональным данным заявителя, — поделились в прокуратуре республики.
Получается из пенсии сибиряка высчитывали деньги в счет погашения задолженности, потому что его персональные данные совпали с информацией о заемщике. Чтобы восстановить права пенсионера в управление приставов внесли представление. В итоге сибиряку вернули 16 тысяч рублей.