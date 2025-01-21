Снег придет в Приморье в начале следующей недели

По последним прогнозам, к концу текущей недели в нижних слоях атмосферы произойдёт смена термобарического поля. В то же время в районе Китая и Жёлтого моря у поверхности земли будут благоприятные условия для формирования циклонов. Один из таких циклонов пройдёт через Северную Корею, достигнет Владивостока, а затем направится на север вдоль восточного побережья Приморского края.