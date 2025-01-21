Снег придет в Приморье в начале следующей недели

В понедельник, 27 января, во Владивостоке ожидается снегопад. В ночь на 28 января и в утренние часы этого дня снегопад усилится, но будет умеренным, как сообщил Борис Кубай, руководитель Примгидромета. В северных районах края, расположенных вдоль восточной границы, прогнозируется сильный снегопад с ветром и метелью. В западных районах интенсивность снегопада будет меньше.
«Поскольку до конца недели ещё далеко, у города и региона есть возможность подготовиться. Наши специалисты будут непрерывно оценивать, анализировать и прогнозировать развитие событий. Мы рекомендуем всем нашим пользователям внимательно следить за информацией от Примгидромета», — рассказал начальник Приморского УГМС Борис Кубай.
По последним прогнозам, к концу текущей недели в нижних слоях атмосферы произойдёт смена термобарического поля. В то же время в районе Китая и Жёлтого моря у поверхности земли будут благоприятные условия для формирования циклонов. Один из таких циклонов пройдёт через Северную Корею, достигнет Владивостока, а затем направится на север вдоль восточного побережья Приморского края.
В городе вместо крещенских морозов стоит нулевая температура. В прошлое воскресенье был побит очередной температурный рекорд. В течение этой недели небольшой снег возможен только в среду.
Напомним, что во Владивостоке в этом году аномально тёплая зима. Накануне Нового года прошёл небольшой снег, который немного украсил предстоящее празднование. Но этот снег быстро растаял, и от него уже ничего не осталось.