Сильный снег и ветер: погода в Казахстане на 21 января

Осадки, днем на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области сильные осадки (дождь, снег), низовая метель. Временами гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью 8−13, на севере, западе, в горных и предгорных районах 15−20 метров в секунду, днем 15−20, на севере, западе, в горных и предгорных районах области порывы 23−28 метров в секунду, на горных перевалах области 30 метров в секунду и более. Температура воздуха ночью 3 мороза — 2 тепла, на севере, в горных районах области 6 мороза, днем 3−8 тепла, на севере, в горных районах области 0 градусов. В Туркестане — переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), гололед, днем низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8−13 метров в секунду, днем 15−20, порывы 25 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1 мороза — 1 тепла, днем 3−5 тепла.