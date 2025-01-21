Сильный снег и ветер: погода в Казахстане на 21 января

В Астане ожидается переменная облачность, снег, метель, гололед. Ветер юго-западный 9−14, временами порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 2−4 мороза.
В Алматы также переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер 2−7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2−4 мороза, днем 3−5 тепла.
В Шымкенте будет переменная облачность, утром и днем осадки, во второй половине дня сильные осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8−13 метров в секунду, днем 15−20, порывы 25 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−2, днем 4−6 тепла.
В Акмолинской области снег, метель, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15−20, днем временами на западе, юге, востоке области порывы 23−28 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 0−5 мороза, днем с дальнейшим понижением. В Кокшетау переменная облачность, временами снег, низовая метель, гололед. Ветер югозападный с переходом на северо-западный 9−14, утром и днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−5, днем 1−3 мороза с дальнейшим понижением.
Утром и днем на северо-западе Алматинской области осадки (преимущественно снег), гололед. На севере, юге, в горных районах области туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9−14, вечером в южной половине области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−5, в горных районах области 10−15 мороза, днем 3−8 тепла, в горных районах области 0−5 мороза. В Конаеве переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−5 мороза, днем 3−5 тепла.
Днем на западе, в горных районах области Жетысу осадки (дождь, снег), гололед. На севере, в центре, горных районах области временами туман. Ветер юго-западный 9−14, на востоке области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2−7, на востоке, в горных районах области 12−17 мороза, днем 3−8 тепла, на востоке, в горных районах области 2−7 мороза. В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков. Ночью временами туман. Ветер юго-западный 2−7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5−7 мороза, днем 6−8 тепла.
Осадки, днем на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области сильные осадки (дождь, снег), низовая метель. Временами гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью 8−13, на севере, западе, в горных и предгорных районах 15−20 метров в секунду, днем 15−20, на севере, западе, в горных и предгорных районах области порывы 23−28 метров в секунду, на горных перевалах области 30 метров в секунду и более. Температура воздуха ночью 3 мороза — 2 тепла, на севере, в горных районах области 6 мороза, днем 3−8 тепла, на севере, в горных районах области 0 градусов. В Туркестане — переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), гололед, днем низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8−13 метров в секунду, днем 15−20, порывы 25 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1 мороза — 1 тепла, днем 3−5 тепла.
Ночью небольшие осадки (дождь, снег), днем на севере, востоке Западно-Казахстанской области снег, низовая метель. Туман, гололед. Ветер западный, северо-западный 9−14, порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 0−5, на востоке области 8 мороза. В Уральске облачно, ночью небольшие осадки (дождь, снег). Туман, гололед. Ветер западный, северо-западный 9−14, порывы 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 1−3 мороза.
Ночью осадки (дождь, снег), днем на севере, востоке Атырауской области осадки, на юге области небольшие осадки (дождь, снег). На севере, востоке, юге области гололед, низовая метель. Ветер западный, северо-западный 9−14, ночью на севере, юге области, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 4 мороза — 1 тепла. В Атырау облачно, ночью осадки, днем небольшие осадки (дождь, снег), гололед. Ветер западный, северо-западный 9−14, порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 0−2 мороза.
На западе, севере, в центре Мангистауской области осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ветер западный, северо-западный 9−14, на западе, севере, в центре области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−5 мороза, на западе области 3 тепла, днем 1 мороза — 4 тепла. В Актау облачно, временами дождь. Ветер западный, северо-западный 9−14, порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 2−4 тепла.
Снег, метель. На западе, севере, юге Актюбинской области гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью 9−14, на севере области 15−20 метров в секунду, днем 15−20, временами 23 метра в секунду. Температура воздуха ночью и днем 1−6 мороза, с дальнейшим понижением. В Актобе облачно, снег, метель, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью 9−14, днем 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 3−5 мороза с дальнейшим понижением.
Снег, метель, днем на востоке Костанайской области гололед, утром и днем на севере, востоке области сильный снег. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9−14, порывы 15−20, днем временами 23 метра в секунду. Температура воздуха ночью и днем 4−9 мороза с дальнейшим понижением. В Костанае облачно, снег, метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9−14, порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 4−6 мороза с дальнейшим понижением.
Снег, метель, днем на западе Северо-Казахстанской области туман. сильный снег. На востоке области гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15−20, на западе, юге области порывы 23−28 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 3−8 мороза с дальнейшим понижением. В Петропавловске облачно, снег, метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15−20, порывы 23 метра в секунду. Температура воздуха ночью и днем 4−6 мороза с дальнейшим понижением.
В Павлодарской области ночью осадки (снег, дождь), днем на севере, востоке осадки (снег, дождь). На западе, юге, востоке области низовая метель, гололед. Ветер южный 9−14, на западе, юге, востоке области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 0−5 мороза. В Павлодаре облачно, осадки (снег, дождь). Ветер южный 9−14, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 0−2 мороза.
Осадки (дождь, снег), метель, гололед, на западе, севере Карагандинской области временами сильный снег. На юге области туман. Ветер юго-западный ночью 9−14, на западе, севере, востоке области порывы 15−20 метров в секунду, днем 15−20, на западе, севере, востоке порывы 23−28 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−5, на востоке области 8 мороза, днем 0−5 мороза, на юге области 3 тепла. В Караганде облачно, осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер юго-западный 9−14, утром и днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2−4, днем 0−2 мороза.
Осадки (дождь, снег), метель, гололед, на севере, востоке области Улытау временами сильный снег. Ветер юго-западный ночью 9−14, на севере, востоке, в центре области порывы 15−20 метров в секунду, днем 15−20, на севере, востоке, в центре области порывы 23−28 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 0−5 мороза. В Жезказгане облачно, осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер юго-западный 9−14, утром и днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 0−2 мороза.
Ночью на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области снег, метель, гололед, днем на севере, востоке, юге области осадки (преимущественно снег), метель, гололед. Ночью и утром на юге области туман. Ветер восточный, юго-восточный 9−14, на севере, востоке, в центре области 15−20, порывы 25 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−8, на севере, востоке области 13−18 мороза, днем 0−5, на востоке области 10 мороза, на северо-западе области 3 тепла. В Усть-Каменогорске облачно, ночью снег, днем осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер юго-восточный 7−12, порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−5 мороза, днем 1−3 тепла.
Ночью на западе, севере, в центре области Абай снег, метель, гололед, днем на севере, востоке, юге области осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ночью и утром на юге области туман. Ветер южный, юго-западный 9−14, на западе, севере, в центре области 15−20, порывы 23−28 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−8, на востоке области 12−17 мороза, днем 2 мороза — 3 тепла, на востоке области 5 мороза. В Семее облачно, ночью и утром снег, метель, гололед. Ветер южный, юго-западный 7−12, порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4−6 мороза, днем 1−3 тепла.
В Кызылординской области осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер юго-западный ночью 9−14, на севере, в центре области 15−20, днем 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−5 мороза, днем 0−5 тепла. В Кызылорде облачно, временами осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер юго-западный ночью 9−14, днем 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1−3 мороза, днем 1−3 тепла.
На севере, юге, в горных районах Жамбылской области осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер юго-западный 9−14, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20, порывы 23−28 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3 мороза — 2 тепла, на севере, в горных районах области 8 мороза, днем 5−10 тепла, на севере, в горных районах области 0 градусов. В Таразе переменная облачность, днем осадки (дождь, снег), гололед. Временами туман. Ветер юго-западный 9−14, днем порывы 15−20, временами 23 метра в секунду. Температура воздуха ночью 0−2 мороза, днем 8−10 тепла.