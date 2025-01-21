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В Шымкенте выявили водителя Lexus, задолжавшего свыше 30 миллионов тенге

В Шымкенте с помощью программы «Коргау» выявили водителя Lexus, который уклонялся от уплаты многомиллионного долга, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Источник: Tengrinews

Информацию о должнике получили инспекторы центра оперативного управления. За автовладельцем числилась задолженность свыше 30 миллионов тенге.

Горожанина предупредили о необходимости оплаты задолженности, а его авто водворили на штрафстоянку.

Приложением «Коргау» стражи порядка в Шымкенте начали пользоваться в апреле 2022 года. Оно может информировать полицейских об автомобилях с подложными номерами, без страховки, находящихся в розыске, с неоплаченными штрафами.

Программа также позволяет работать с «группой риска», то есть выявляет автомобилистов, представляющих угрозу частым нарушением ПДД.

штрафы