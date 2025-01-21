В Шымкенте выявили водителя Lexus, задолжавшего свыше 30 миллионов тенге

Информацию о должнике получили инспекторы центра оперативного управления. За автовладельцем числилась задолженность свыше 30 миллионов тенге.
Горожанина предупредили о необходимости оплаты задолженности, а его авто водворили на штрафстоянку.
Приложением «Коргау» стражи порядка в Шымкенте начали пользоваться в апреле 2022 года. Оно может информировать полицейских об автомобилях с подложными номерами, без страховки, находящихся в розыске, с неоплаченными штрафами.
Программа также позволяет работать с «группой риска», то есть выявляет автомобилистов, представляющих угрозу частым нарушением ПДД.