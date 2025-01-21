Жители Иркутской области могут наблюдать парад планет 21 января

Жители Иркутской области смогут увидеть настоящий парад планет 21 января. На небосклоне появится Венера, Сатурн, Марс и Юпитер. По традиции они займут свои места, которые будут напоминать движение Солнца. Об этом сообщили в тг-канале Иркутский Астроном. Лучшее время для старта наблюдения это семь вечера. Важно выбрать место вдали от городского освещения иначе можно пропустить необычное небесное явление.
— Для любителей цифр рад сообщить, что на 20 — 21 января размер дуги по которой расположились планеты от Сатурна до Марса составляет 125 градусов, а планеты располагаются незначительно выше и ниже эклиптики, — поделились в сообществе.
Но как же любителям определить, что на небе Венера, а что Марс? Богиня римской мифологии будет самой яркой звездой на юго-западе, невысоко над горизонтом. Справа и ниже можно учитель Сатурн, а практически на самом верху восточнее направления на юг появится ярко-желтая звезда — Юпитер. А вот немного ниже Венеры можно увидеть звезду красновато-кирпичного или медного оттенка — Марс.