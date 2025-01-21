Жители Иркутской области могут наблюдать парад планет 21 января

Но как же любителям определить, что на небе Венера, а что Марс? Богиня римской мифологии будет самой яркой звездой на юго-западе, невысоко над горизонтом. Справа и ниже можно учитель Сатурн, а практически на самом верху восточнее направления на юг появится ярко-желтая звезда — Юпитер. А вот немного ниже Венеры можно увидеть звезду красновато-кирпичного или медного оттенка — Марс.