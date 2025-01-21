Северная Корея, Китай или Таиланд: куда дешевле улететь на отдых этой зимой, рассказала эксперт

Инна Мухина рассказала о самых востребованных направлениях зимой 2024−2025 годов. По ее словам, наиболее доступным вариантом тура сегодня является Хуньчунь. Пятидневный тур с проживанием четыре ночи обойдётся всего в 14 500 рублей, не включая экскурсию. В то же время путешествие в китайский город Сиань во время зимних каникул обошлось в 55 250 рублей за 6 дней.