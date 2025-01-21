Северная Корея, Китай или Таиланд: куда дешевле улететь на отдых этой зимой, рассказала эксперт

«В 2024 году популярным туристическим маршрутом стал Пхеньян. Путешественники могут добраться до него как на самолете, так и на поезде. Новинкой этого года будет Узбекистан. Прямые рейсы отправляются из Владивостока, где также есть много интересного», — рассказала представитель турагентства журналисту «ФедералПресс».
По словам Мухиной, наибольший интерес, как и прежде, остается к пляжному отдыху.
«Теплое море, пальмы, морепродукты, фрукты — это всегда будет востребовано», — пояснила эксперт.
Инна Мухина рассказала о самых востребованных направлениях зимой 2024−2025 годов. По ее словам, наиболее доступным вариантом тура сегодня является Хуньчунь. Пятидневный тур с проживанием четыре ночи обойдётся всего в 14 500 рублей, не включая экскурсию. В то же время путешествие в китайский город Сиань во время зимних каникул обошлось в 55 250 рублей за 6 дней.
Согласно традиции, путешествия за границу во время праздников и выходных обычно обходятся дороже. Например, самый дорогой тур на Новый год был в город Санья — только авиабилет стоил 115 000 рублей. Направления в Таиланд и Вьетнам тоже были недешевыми.
Если говорить о горнолыжных курортах в Азии, там наблюдается аналогичная ситуация. Пребывание в течение восьми дней в китайском Чанбайшане стоит 110 700 рублей, включая проживание в четырехзвездочном отеле, страховку и оформление визы.
Горнолыжная база «Масикрен» в Северной Корее стоит еще больше — 170 000 рублей, включая авиаперелет, трехразовое питание, экскурсии, страховку и визовые услуги. Продолжительность тура составляет 8 дней.
Поездка в Пхеньян самолетом зимой 2025-го стоит 87 тысяч рублей, поездом — от 40 тысяч рублей за четыре дня.
В то же время сейчас можно улететь на Пхукет за 120 тысяч рублей на двоих, уточнила туроператор.
Ранее сообщалось, что в наступившем году список популярных направлений для выездного туризма у российских туристов останется практически неизменным. В топ-6, как и ранее, войдут Турция, ОАЭ, Египет, Таиланд, Китай и Абхазия.