Как в Хабаровске «сохатый» стал «рогатым»

В России первый прототип троллейбуса появился ещё в самом начале прошлого века. Но дальше демонстрационных поездок тогда не дошло. В дореволюционных городах в то время интенсивно развивались трамваи. Идеи изобретателя Петра Фрезе воплотились в жизнь уже при советской власти. Первый в стране троллейбус пустили в Москве в 1933 году. А в 1939-м по столице колесили даже двухэтажные ЯТБ-3. Купили один образец у англичан, на Ярославском автозаводе разобрали его по винтикам и создали свою собственную модель двухэтажного троллейбуса. По Москве они ездили до начала 50-х годов.