Как в Хабаровске «сохатый» стал «рогатым»

Полувековой юбилей отметил хабаровский троллейбус. Морозным январским днём 1975 года в свой первый рейс вышла «единичка» — от Комсомольской площади до аэропорта. Почему этот маршрут в краевой столице долго оставался единственным, как пытались развивать электротранспорт в краевой столице и что из этого получилось, выяснял корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня».
Электрический долгострой.
В России первый прототип троллейбуса появился ещё в самом начале прошлого века. Но дальше демонстрационных поездок тогда не дошло. В дореволюционных городах в то время интенсивно развивались трамваи. Идеи изобретателя Петра Фрезе воплотились в жизнь уже при советской власти. Первый в стране троллейбус пустили в Москве в 1933 году. А в 1939-м по столице колесили даже двухэтажные ЯТБ-3. Купили один образец у англичан, на Ярославском автозаводе разобрали его по винтикам и создали свою собственную модель двухэтажного троллейбуса. По Москве они ездили до начала 50-х годов.
Глядя на развитие электротранспорта в столице, делались попытки повторить этот опыт и в других советских городах. Планы по открытию троллейбусного движения в Хабаровске подготовили ещё в самом конце 1930-х годов. Но реализовать их на практике помешала война. Все ресурсы тогда направлялись на нужды фронта.
В мирное время о видах на развитие электротранспорта в Хабаровске вспомнили. Но из двух альтернатив — между трамваем и троллейбусом — местные власти выбрали первый вариант. Укладка рельсов началась в 1953-м, а уже к концу того десятилетия трамвайные линии связывали центр города с самыми отдалёнными пригородными посёлками (район Химфармзавода, пос. Кирова, Пятая площадка).
Тем временем, став генеральным секретарём, Никита Хрущёв оказался главным популяризатором троллейбуса в Советском Союзе. Это именно он, ещё будучи вторым секретарём Московского горкома партии, в начале 30-х запустил первую в стране троллейбусную линию в столице.
В Хабаровске пожелания Хрущёва услышали только в 1962 году. Тогда совет городских депутатов принял постановление об отводе земли для строительства троллейбусного депо на Чернореченском шоссе. Однако осенью 1964 года Никиту Сергеевича отправляют в отставку. Хабаровский троллейбус превращается в долгострой. В городе не спешили с развитием этого вида электротранспорта. Хотя на востоке страны троллейбусы уже стали обычным делом — во Владивостоке с середины 60-х и в Чите с 1970-го года.
Морозилка на колёсах.
Контактную сеть, тяговые подстанции и депо для троллейбусов в Хабаровске достроят только к 1974 году. Тогда-то и объявили набор слушателей для обучения водителей пока еще невиданного в городе транспорта. Первые две группы отправили осваивать навыки вождения во Владивосток и Читу. Третью на месте учила прибывшая с запада страны выпускница Воронежского автомобильно-транспортного института Валентина Девицкая.
Как вспоминает её ученик, а ныне один из самых опытных в Хабаровске водителей троллейбуса Виктор Ильченко, она-то и привнесла элементы жаргона. В европейской части, на Урале и в Сибири троллейбусы было принято называть «сохатыми». Но в Хабаровске такое наименование почему-то не прижилось. Но по аналогии с лосем и из-за напоминающих рога токоприёмников хабаровчане новый для себя вид транспорта прозвали «рогатым». Так это словечко у нас живёт до сих пор.
— Пуск первого троллейбуса был назначен на 17 января 1975 года. За баранки должны были сесть выпускники первой группы. Той, что во Владивостоке учились. Мы, тогда ещё курсанты, помогали откупоривать ящики с оборудованием и запчастями. Готовили новые троллейбусы на линию. В цехах нашего депо тогда ещё отопления не было. Костры жгли, чтобы себя и машины согреть, — вспоминает Виктор Ильченко.
Старт троллейбусного сообщения в Хабаровске был обставлен максимально торжественно: автобус с громкоговорителями, прибыло городское и краевое начальство. Правда, первый блин вышел всё-таки комом.
— Села вся начальственная делегация в троллейбус. И двинулся он в свой первый рейс из депо до аэропорта. А в тот день стоял жуткий мороз. Пока ехали, обледенели двигатели на дверях. Приехали на конечную остановку, а выйти никто не может! Двери-то не открываются. Пришлось водителю вручную их вызволять. Через люк зачистил двигатели и открыл замёрзшие двери, — рассказывает Виктор Алексеевич.
Как вспоминают первые пассажиры и водители, в собранных на заводе имени Урицкого в саратовском Энгельсе троллейбусах ЗиУ-9 было так же холодно, как и на улице. Видно, не учли конструкторы особенностей дальневосточного климата.
Будущее у троллейбуса есть!
Постепенно на смену этим холодным моделям приходили другие, с подогревом салона. Троллейбусов на линии становилось больше. Однако маршрутная сеть электротранспорта словно замерла. В то время как в Чите и Владивостоке работали десятки троллейбусных маршрутов, в Хабаровске на долгие десятилетия сохранялся единственный рейс № 1. Чуть позже, правда, добавили его укороченный вариант — с разворотом у Дома одежды на случай перекрытия центральной части города во время масштабных празднований.
Неожиданный импульс развития хабаровский троллейбус получил в начале этого века. К 145-летию города, которое широко отмечалось в 2003 году, местные власти проложили контактную сеть с подстанциями по проспекту 60-летия Октября, в Первый микрорайон и к железнодорожному вокзалу. Открылись три новых троллейбусных маршрута.
Были планы пустить «рогатых» в Южный и Северный микрорайоны. Но им не суждено было сбыться. Электричество дорожало, трамвайно-троллейбусное управление терпело убытки и в конце концов обанкротилось. Маршрутная сеть вновь сократилась до «единицы». В городе всерьёз заговорили о ликвидации троллейбусов. Мол, часто случаются обрывы, машины встают и создают помехи движению на главной улице Хабаровска. Так лишился троллейбусного сообщения соседний Благовещенск, прекратили работу «сохатые» и во многих других городах страны.
Однако благодаря инициированным президентом России Владимиром Владимировичем Путиным национальным проектам развитие электротранспорта вновь было объявлено приоритетным в стране.
В Хабаровск теперь поступают новые современные модели троллейбусов — с увеличенным автономным ходом, отечественной и белорусской сборки. Они могут без проводов проезжать десятки километров, очень тёплые и комфортные. По сути, хабаровский троллейбус переживает новую веху в своём развитии. И опять открываются новые маршруты.