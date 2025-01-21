В Приморье стартовало строительство спортивно-стрелкового центра «Восток»

На территории комплекса будет организовано два основных направления для стрельбы — на дистанции 500 и 2500 метров. В отдельном здании разместят центр ремонта и подготовки снайперских комплексов, а также сборки специализированных беспилотных систем. Кроме того, предусмотрены экипировочный центр, цех и лаборатория по производству специальных снайперских боеприпасов.