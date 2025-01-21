В Надеждинском районе началось строительство спортивно-стрелкового центра «Восток». Ход работ оценил губернатор Приморья Олег Кожемяко. Этот центр станет ключевым объектом для подготовки юнармейцев, участников центров «Авангард», «ВОИН», а также профессиональных бойцов, участвующих в СВО, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
В зимний период основное внимание уделено выравниванию территории, обустройству стрельбищ, созданию глиссады для стрельбы на дальние дистанции. Также запланированы работы по прокладке электричества, строительству дорог и жилого сектора.
«Работы по первому этапу должны быть закончены уже осенью этого года, что позволит проводить необходимые тренировки уже в этом году», — отметил губернатор.
Ход работ стрелкового комплекса «Восток» проинспектировал губернатор Приморья Олег Кожемяко. Фото: Иван Дякин, правительство Приморского края.
В Приморье стартовало строительство спортивно-стрелкового центра «Восток». Фото: Иван Дякин, правительство Приморского края.
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На территории комплекса будет организовано два основных направления для стрельбы — на дистанции 500 и 2500 метров. В отдельном здании разместят центр ремонта и подготовки снайперских комплексов, а также сборки специализированных беспилотных систем. Кроме того, предусмотрены экипировочный центр, цех и лаборатория по производству специальных снайперских боеприпасов.
Центр подготовки снайперов «Восток» появится в Приморье до конца 2025 года.
Юрий Трутнев заслушал доклад губернатора региона Олега Кожемяко о строительстве объекта.
В состав центра войдут административно-бытовой корпус, учебные классы, дома-общежития для персонала, инструкторов и курсантов. Для тренировок и мероприятий будут оборудованы площадки для военно-спортивных игр. Также предусмотрены программы для детей и молодежи, семейные военно-прикладные активности.
Отдельное место в центре будет выделено для выставки военной техники и вооружений, включая современные и исторические образцы. Центр обещает стать современной площадкой для подготовки, обучения и популяризации военно-спортивных мероприятий.
Напомним, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев отметил, что проект создания полигона для сверхдальней стрельбы должен быть реализован в кратчайшие сроки. Он также добавил, что полигон в Приморье должен соответствовать высоким стандартам, установив новый ориентир для военной подготовки.