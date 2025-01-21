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Метели будут во вторник на Южном Урале

Во вторник, 21 января, в Челябинской области будет облачно с прояснениями, небольшой снег, местами умеренный, местами метели, гололедица, в горах сильная.

Сейчас в Ричмонде: -8° 2 м/с 53% 772 мм рт. ст. -3°

Температура воздуха днем составит от −6 до −11 градусов, при прояснении до −16. Ветер юго-западный с переходом на северный 4−9 метров в секунду, днем порывы до 16.

В Челябинске сегодня облачно с прояснением, небольшой снег. Температура воздуха днем составит от −8 до −10 градусов. Ветер юго-западный с переходом на северный 4−9 метров в секунду, порывы до 14.

День Ангела сегодня, 21 января, у Антона, Василисы, Виктора, Владимира, Дмитрия, Георгия, Григория, Евгения, Емельяна, Ильи, Михаила, Сидора, Феоктиста, Юлиана.

Между прочим, 21 января 2025 года отмечают Емельянов день. Согласно народным приметам, сегодня не стоит грустить, плакать и отчаиваться. Дело в том, что это может привлечь в дом негатив.