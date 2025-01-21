Метели будут во вторник на Южном Урале

Температура воздуха днем составит от −6 до −11 градусов, при прояснении до −16. Ветер юго-западный с переходом на северный 4−9 метров в секунду, днем порывы до 16.
В Челябинске сегодня облачно с прояснением, небольшой снег. Температура воздуха днем составит от −8 до −10 градусов. Ветер юго-западный с переходом на северный 4−9 метров в секунду, порывы до 14.
День Ангела сегодня, 21 января, у Антона, Василисы, Виктора, Владимира, Дмитрия, Георгия, Григория, Евгения, Емельяна, Ильи, Михаила, Сидора, Феоктиста, Юлиана.
Между прочим, 21 января 2025 года отмечают Емельянов день. Согласно народным приметам, сегодня не стоит грустить, плакать и отчаиваться. Дело в том, что это может привлечь в дом негатив.