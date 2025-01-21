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В Роспотребнадзоре рассказали о симптомах норовирусной инфекции

Норовирус, вызывающий острые кишечные инфекции, становится всё более распространённым, особенно среди детей.

Источник: РИА "Новости"

Так, недавно в Красноярском крае им заболели детсадовцы. В связи с этим специалисты красноярского ведомства рассказали о симптомах и профилактике заболевания.

Симптомы заболевания включают рвоту, жидкий стул, боли и урчание в животе, а также повышение температуры тела.

Источниками инфекции могут быть как больные с ярко выраженными симптомами, так и бессимптомные носители вируса.

Основные пути передачи норовируса:

• Пищевой: употребление готовых продуктов, загрязненных возбудителями (например, немытые овощи и фрукты).

• Водный: потребление зараженной жидкости.

• Контактно-бытовой: через предметы обихода и немытые руки.

Наибольшую восприимчивость к инфекции имеют:

• Дети до 5 лет.

• Пожилые люди.

• Лица с заболеваниями желудочно-кишечного тракта или ослабленным иммунитетом.

Профилактические меры включают:

• Соблюдение личной гигиены: регулярное мытье рук перед едой и после посещения туалета, особенно у детей.

• Тщательное мытье овощей и фруктов под проточной водой, а для детей — кипяченой.

• Достаточная термическая обработка продуктов питания.

• При поездках на отдых рекомендуется брать запас чистой питьевой воды и избегать употребления воды из открытых источников.

• Купаться только в специально отведенных местах и следить за тем, чтобы вода не попадала в рот.

В случае появления рвоты и жидкого стула необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью, чтобы избежать обезвоживания.

здоровье