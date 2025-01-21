В Роспотребнадзоре рассказали о симптомах норовирусной инфекции

Так, недавно в Красноярском крае им заболели детсадовцы. В связи с этим специалисты красноярского ведомства рассказали о симптомах и профилактике заболевания.
Симптомы заболевания включают рвоту, жидкий стул, боли и урчание в животе, а также повышение температуры тела.
Источниками инфекции могут быть как больные с ярко выраженными симптомами, так и бессимптомные носители вируса.
Основные пути передачи норовируса:
• Пищевой: употребление готовых продуктов, загрязненных возбудителями (например, немытые овощи и фрукты).
• Водный: потребление зараженной жидкости.
• Контактно-бытовой: через предметы обихода и немытые руки.
Наибольшую восприимчивость к инфекции имеют:
• Дети до 5 лет.
• Пожилые люди.
• Лица с заболеваниями желудочно-кишечного тракта или ослабленным иммунитетом.
Профилактические меры включают:
• Соблюдение личной гигиены: регулярное мытье рук перед едой и после посещения туалета, особенно у детей.
• Тщательное мытье овощей и фруктов под проточной водой, а для детей — кипяченой.
• Достаточная термическая обработка продуктов питания.
• При поездках на отдых рекомендуется брать запас чистой питьевой воды и избегать употребления воды из открытых источников.
• Купаться только в специально отведенных местах и следить за тем, чтобы вода не попадала в рот.
В случае появления рвоты и жидкого стула необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью, чтобы избежать обезвоживания.