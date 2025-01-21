15 проектов турбизнеса получили миллионы в Хабаровском крае

В Хабаровском крае 15 предпринимателей получили финансовую поддержку на развитие туристической инфраструктуры в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», сообщает пресс-служба регионального правительства.
На конкурс, стартовавший в прошлом году, поступило 29 заявок, из которых 18 прошли отбор. По итогам между победителями распределено 50 миллионов рублей, в том числе 35 миллионов из федерального бюджета и 15 миллионов из краевого.
«Размер субсидий составил до 10 миллионов рублей для проектов по строительству глэмпингов и до 5 миллионов для реконструкции объектов, улучшения инфраструктуры и других нужд», — сообщили в министерстве туризма края.
Максимальная субсидия в 7,8 миллиона рублей была направлена на глэмпинг в Ванинском районе. «Мы запустили проект в ноябре 2024 года. Это четыре домика на побережье с баней и экскурсиями. Благодаря поддержке планируем расширяться», — рассказал предприниматель Андрей Подкопаев.
Директор гостиницы Елизавета Грабовская отметила, что субсидии позволили обновить номерной фонд: «Мы участвуем в конкурсе четвертый год и благодарны за помощь в подаче заявок. В 2024 году получили компенсацию в 5 миллионов рублей».
В 2025 году край планирует направить на субсидии предпринимателям 35 миллионов из новой федеральной субсидии, объем которой составил 92,8 миллиона рублей. Работа по развитию туризма продолжается.