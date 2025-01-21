В Третьяковской галерее открылась выставка работ Франциско Инфанте

Всё, что попадает в поле зрения, занято квадратными отпечатками «артефактов» (собственный жанр Инфанте), «распятыми» на металлических струнах и будто парящими в воздухе. Зритель может свободно передвигаться между сериями работ, и ему даже не обязательно смотреть их названия: лаконичные этикетки размещены на реечках, к которым крепятся струны, — сбоку, у самого пола. Никаких дополнительных описаний не предполагается.
К идее «артефакта» художник пришел более полувека назад. Он дополнял природную среду рукотворными объектами — изготовленными из подручных материалов геометрическими фигурами, натянутыми лесками, полосками фольги. Получившаяся инсталляция фиксировалась на фото. И именно снимок считался «артефактом».
В Новой Третьяковке «артефакты» разных лет намеренно перемешаны. «Зимние квадраты» 1977 года (массивные зеркальные конструкции, утопленные в снегах и кажущиеся чем-то инопланетным) соседствуют с циклом «На реке — память воды» (2008): в нем Инфанте любуется искаженными отражениями цветных линий в водной ряби; от знаменитых «Супрематических игр» (1968), переносящих фигуры Малевича из космического ничто на реальную подмосковную землю, мы приходим к серии «В небесах — облаках» (2007−2008), где на пейзажном фоне проступают будто разноцветные помехи.
Работы Инфанте, будь то новейшие «артефакты» или ранние абстракции, — про гармонию. Всю свою жизнь он создает идеальный мир, в котором рукотворное органично сочетается с природным, а умозрительное оборачивается безупречным, математически выверенным.
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