В Третьяковской галерее открылась выставка работ Франциско Инфанте

Всё, что попадает в поле зрения, занято квадратными отпечатками «артефактов» (собственный жанр Инфанте), «распятыми» на металлических струнах и будто парящими в воздухе. Зритель может свободно передвигаться между сериями работ, и ему даже не обязательно смотреть их названия: лаконичные этикетки размещены на реечках, к которым крепятся струны, — сбоку, у самого пола. Никаких дополнительных описаний не предполагается.