Имущество обанкротившегося омского ветсанутильзавода распродают по частям

Конкурсный управляющий Татьяна Радионова предприняла попытку продать с торгов имущество обанкротившегося ГПОО «Ветсанутильзавод Кормиловский». Имущество предприятия, включая технологическое оборудование и комплекс недвижимости, было разделено на 72 лота. Однако практически все оно осталось невостребованным — на торги по большинству лотов не заявился ни один участник.
Так, не нашлось желающих приобрести комплекс недвижимости предприятия в количестве 35 объектов зданий и сооружений. К примеру, лот включал земельные участки в районном поселке Кормиловка, здание производственного комплекса, склад, гараж, трансформаторную и водопроводно-насосную станцию и другие производственные объекты.
Из многочисленного оборудования ветсанутильзавода участников торгов заинтересовало лишь несколько позиций. Удалось продать два вентилятора за 6 966 и 1 935 рублей, ленточный транспортер за 15 093, шнек-прессователь за 3 465, еще один шнек был куплен за 6 165 рублей. Самыми дорогими позициями, на которых нашелся покупатель, стали электротельфер (продан за 22 527 рублей) и таль электрическая (37 665 рублей). На каждый из этих лотов заявился только один участник торгов. Сведения об их проведении были опубликованы в Едином федеральном реестре о банкротстве.
ГПОО «Ветсанутильзавод Кормиловский» был признан банкротом в 2023 году. Предприятие специализировалось на утилизации отходов животноводства и павших животных, производстве мясокостной муки.