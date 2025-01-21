Имущество обанкротившегося омского ветсанутильзавода распродают по частям

Из многочисленного оборудования ветсанутильзавода участников торгов заинтересовало лишь несколько позиций. Удалось продать два вентилятора за 6 966 и 1 935 рублей, ленточный транспортер за 15 093, шнек-прессователь за 3 465, еще один шнек был куплен за 6 165 рублей. Самыми дорогими позициями, на которых нашелся покупатель, стали электротельфер (продан за 22 527 рублей) и таль электрическая (37 665 рублей). На каждый из этих лотов заявился только один участник торгов. Сведения об их проведении были опубликованы в Едином федеральном реестре о банкротстве.