Газопроводы в 271 доме Москвы заменили в 2024 году

Отмечается, что работы проводятся поэтапно: за месяц до начала работ сотрудники информируют жильцов посредством поквартирного обхода, а за пять дней размещают уведомления на входных группах дома. Для сокращения неудобств при проведении работ, замена системы газоснабжения проводятся раздельно по газовым стоякам. При обеспечении жильцам полного доступа в квартиры работы занимают не более трех-четырех дней.