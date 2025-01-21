Газопроводы в 271 доме Москвы заменили в 2024 году

«Столичные газовики заменили систему газопроводов в 271 доме, обеспечив безопасность для 25,5 тыс. квартир. Программа, начавшаяся в 2015 году, будет продолжаться до 2044 года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что работы проводятся поэтапно: за месяц до начала работ сотрудники информируют жильцов посредством поквартирного обхода, а за пять дней размещают уведомления на входных группах дома. Для сокращения неудобств при проведении работ, замена системы газоснабжения проводятся раздельно по газовым стоякам. При обеспечении жильцам полного доступа в квартиры работы занимают не более трех-четырех дней.
Также сотрудники перед началом работ защищают мебель огнеупорной тканью и могут помочь с разборкой и сборкой мебели. Работы проводятся с отключением газоснабжения. После завершения работ проводится проверка качества, а новая система, рассчитанная на 30 лет, принимается в эксплуатацию.