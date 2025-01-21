35 жилых комплексов незаконно построили в Мангистау

Два из них — в Жанаозене, остальные — в Актау. В прошлом году суд принял решение о сносе строений. Пять домов уже разобрали. Судьба остальных вынесена на рассмотрение межведомственной комиссии при акимате области, задача которой — защитить интересы вкладчиков. Если подрядная компания докажет безопасность строительства и достигнет посреднического соглашения с жильцами, то ей разрешат завершить работы. В настоящее время комиссия вынесла положительное решение о продолжении строительства 15 многоэтажных домов. Расследование в отношении остальных ещё продолжается.