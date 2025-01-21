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35 жилых комплексов незаконно построили в Мангистау

В Мангистауской области 35 жилых комплексов построили незаконно, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz.

Источник: Baigenews

Два из них — в Жанаозене, остальные — в Актау. В прошлом году суд принял решение о сносе строений. Пять домов уже разобрали. Судьба остальных вынесена на рассмотрение межведомственной комиссии при акимате области, задача которой — защитить интересы вкладчиков. Если подрядная компания докажет безопасность строительства и достигнет посреднического соглашения с жильцами, то ей разрешат завершить работы. В настоящее время комиссия вынесла положительное решение о продолжении строительства 15 многоэтажных домов. Расследование в отношении остальных ещё продолжается.

«По всем объектам есть судебное решение о сносе. Комиссия, в состав которой входят сотрудники госорганов, рассмотрела судьбу 15 жилых комплексов. Их будут достраивать. Важно учитывать, что комиссия даст положительный ответ в том случае, если подрядчик по закону оформит всю техническую документацию. На это выделяется определённое время».

сказал руководитель отдела управления государственного архитектурно-строительного контроля Куандык Аманкосулы.
недвижимость